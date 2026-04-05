Albenga, riapre martedì il sevizio di neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza

L’ASL 2 comunica la riapertura anticipata per il servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza di Albenga dopo le verifiche tecniche effettuate nei giorni scorsi. Gli accertamenti hanno dato esito positivo, consentendo così di anticipare rispetto alle previsioni iniziali i tempi di riattivazione del servizio, a beneficio delle famiglie e dei pazienti in carico. Già nella giornata di martedì il servizio tornerà operativo secondo l’organizzazione temporanea predisposta in questi giorni, mentre da mercoledì riprenderanno regolarmente anche gli appuntamenti ambulatoriali programmati.
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