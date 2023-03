Dal 1°APrile in arrivo 21 nuovi collegamenti tra la Lombardia e la Liguria

Posted on

Savona. Italia Oggi ha resi noti i dati degli studi effettuati sulla qualità della vita in Italia da parte del Dipartimento di statistiche economiche dell’Università La Sapeienza di Roma. Per la Liguria in testa c’è La Spezia, Savona è al secondo posto, poi Genova ed imperia. A livello nazionale, Savona è però scesa di diverse […]