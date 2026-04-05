Dego, trovato morto l’uomo di 43 anni scomparso ieri da casa

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Albenga. Avevano al guinzaglio un pit-bull i due giovani un inglese e un albanese che ieri nel centro storico ingauno hanno aggredito un loro coetaneo marocchino derubandolo di due smartphone. I due hanno picchiato il giovane e quindi si sono allontanati, ma poco dopo, avvertiti dall’aggredito, i carabinieri sono riusciti a bloccarli e ad arrestarli.Con […]