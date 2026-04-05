Dego, trovato morto l’uomo di 43 anni scomparso ieri da casa

Tragedia a Dego dove è stato ritrovato senza vita il corpo dell’uomo di 43 anni di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri. Il corpo è stato trovato non lontano dalla casa in cui viveva con il padre. L’appello per le ricerche era stato lanciato nella giornata di ieri. Le operazioni di ricerca hanno visto impegnati per diverse ore i carabinieri e i vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Croce Bianca.
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