Albenga, bambina di 4 anni investita sul Lungomare: in codice rosso al Santa Corona

Sono 6.882 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di tamponi 33.834 tra molecolari (6.361) e antigenici rapidi (27.473) registrati nelle ultime 24 ore IMPERIA (Asl 1): 959 SAVONA (Asl 2): 1.094 GENOVA: 3.982 (di cui Asl 3: 3.382 – Asl 4: 600) LA SPEZIA (Asl 5): 807 Non riconducibili alla residenza […]
Scendono i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria: Sono 569 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 2.735 tamponi antigenici e 489 tamponi molecolari. Nessuna vittima registrata. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Genova. Neppure qualche giorno di calma che la casa circondariale Marassi di Genova torna al centro delle cronache. Il SAPPE denuncia infatti che ieri il solito detenuto straniero, di nazionalità nigeriana, che nelle scorse settimane aveva prima lanciato della candeggina contro un poliziotto penitenziario di servizio e poi le sue feci e la sua urina contro un altro poliziotto, durante […]