Albenga Cronaca

Albenga, bambina di 4 anni investita sul Lungomare: in codice rosso al Santa Corona

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Un bambina di 4 anno è stata investita sul lungomare da un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasferito la bambina in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

 

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