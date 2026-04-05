Albenga, bambina di 4 anni investita sul Lungomare: in codice rosso al Santa Corona

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Genova. Neppure qualche giorno di calma che la casa circondariale Marassi di Genova torna al centro delle cronache. Il SAPPE denuncia infatti che ieri il solito detenuto straniero, di nazionalità nigeriana, che nelle scorse settimane aveva prima lanciato della candeggina contro un poliziotto penitenziario di servizio e poi le sue feci e la sua urina contro un altro poliziotto, durante […]