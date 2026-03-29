Genova, notte di controlli da parte della Polizia: sanzionati 3 locali Cornigliano

Notte di controlli da parte degli agenti del commissariato di Genova Cornigliano che insieme ai colleghi di Sestri, la polizia Locale-reparto commercio e i vigili del fuoco. Il bilancio è di tre locali sanzionati.

In via Nicolo d’Aste sono stati identificati 11 avventori con diversi precedenti di polizia. In questo caso sono state riscontrate anche diverse irregolarità tra cui l’elevato volume della musica e la mancanza di punteggi sull’autorizzazione. Il personale dei vigili del fuoco ha inoltre rilevato estintori scaduti e un impianto elettrico non idoneo.

Il secondo controllo ha portato all’ispezione di un’associazione culturale di vico Alberto di Bozzolo, qui è stata comminata una sanzione di 200 euro da parte della polizia locale per la diffusione di musica oltre l’orario consentito. Approfondimenti in corso da parte dei Vigili del Fuoco in merito alla metratura dei locali e alla regolarità della segnalazione certificata di inizio attività.

Il terzo controllo è avvenuto in un locale di via San Giovanni D’Acri in cui alcuni avventori sono risultati non iscritti al circolo. In questo caso gli agenti hanno rilevato anche una mancanza sulla relazione dell’impianto acustico, per questo la polizia locale ha inflitto una multa di mille euro. Il personale dei vigili del fuoco ha inoltre riscontrato la mancanza del nulla osta per la metratura dei locali.

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