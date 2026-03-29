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Genova, 200.000 visitatori per la Fiera Primavera

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Il ritorno di Nuova Fiera Primavera, giunta quest’anno alla sua 51ª edizione dopo sei anni di stop, conquista il pubblico genovese e non: a poche ore dalla chiusura, in programma alle 21, sono state registrate circa 200mila presenze, confermando il forte interesse per la manifestazione tornata nel Padiglione Blu e negli spazi esterni dell’ex quartiere fieristico.
Organizzata da Hidden Door Srl in collaborazione con Porto Antico di Genova S.p.A. e con il sostegno di Comune di Genova e Regione Liguria, ha ospitato durante i dieci giorni di fiera 200 espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero, in particolare da Francia, Austria e Tunisia.
“Ci auguriamo che questa sia solo la prima di una lunga serie di edizioni della Nuova Fiera di Primavera, un evento destinato a crescere e riconfermarsi come appuntamento fisso. Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto: la risposta del pubblico è stata positiva e incoraggiante. I genovesi, e non solo, avevano bisogno di tornare a fidarsi e a riscoprire uno spazio così importante per la città, tornando a viverlo con entusiasmo e partecipazione.” – sottolinea l’amministratore unico di Hidden Door Srl Lucio Campani.
“Siamo soddisfatti del successo di Nuova Fiera Primavera – dichiara il presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando – e siamo certi che Hidden Door saprà continuare il percorso di innovazione e sviluppo avviato quest’anno”.
Numeri incoraggianti trainati da settore casa e dal comparto motori, dallo shopping grazie a un’ampia varietà di proposte e da “orto e giardino”, che ha offerto un’interessante selezione di piante e soluzioni per gli spazi verdi. Sempre molto attivo il secondo piano, con il settore food protagonista tra degustazioni, showcooking e momenti di convivialità che hanno richiamato costantemente il pubblico. Tra le attrazioni più apprezzate, la sala giochi dedicata al retrogaming ha registrato un entusiasmo continuo, coinvolgendo visitatori di tutte le età.
Esibizione di danza, giochi interattivi e talk hanno animato durante tutta la durata della manifestazione il palco principale, con la presenza di ospiti d’eccezione come Edoardo Raspelli, Gene Gnocchi e Corrado Tedeschi. L’esperienza della fiera è stata arricchita anche da numerose attività collaterali all’interno degli stand, confermando la manifestazione come un appuntamento trasversale capace di unire pubblico, intrattenimento e business.

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