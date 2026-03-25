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Sul posto vigili del fuoco e soccorsi Un camion che trasportava solventi chimici per cause da accertare ha preso fuoco sulla A10 tra Varazze e Arenzano, all’altezza di Cogoleto. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Fortuntamente non si sono avuti feriti o intossicati ma a causa della densa coltre di […]