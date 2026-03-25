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Andora, torna il “Windfestival” 2026

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ll vento della passione sportiva torna a soffiare su Andora. Da venerdì 3 a lunedì 6 aprile, la cittadina ligure ospiterà il WindFestival 2026, il più autorevole Expo italiano dedicato agli sport di mare e di vento. Non solo una fiera di settore, ma una vera festa del movimento che abbraccia il litorale, il Parco delle Farfalle e i sentieri collinari, rendendo la Pasqua un’esperienza attiva a 360 gradi.

Il cuore pulsante dell’evento sarà l’inclusività. Grazie al Villaggio Paralimpico, oltre dieci associazioni sportive (tra cui Entella Sitting Volley, Ad Astra e Overland Sport) offriranno prove gratuite di discipline adaptive: dal sitting volley al parahockey, fino al para-windsurf e all’adaptive surf. L’obiettivo è chiaro: dimostrare che lo sport è un diritto e un divertimento accessibile a chiunque.

L’Expo Area presenterà le ultime novità del mercato (Windsurf, Kitesurf, Wingfoil, SUP e Vela), ma il pubblico sarà il vero protagonista. “Gli istruttori qualificati – hanno spiegato gli organizzatori Valter e Conan Scotto di  TF7 ActionSport ASD –  guideranno i neofiti nei primi passi sugli sport acquatici con lezioni gratuite. Per quanto riguarda l’Outdoor Experience, sono previste escursioni guidate in e-bike (con noleggio dedicato a cura di Kobe Bike Store) e sessioni di trekking per scoprire i panorami mozzafiato dell’entroterra. Non mancherà la Wind Run, la tradizionale corsa di Pasquetta di 5 e 10 km sulla pista ciclabile, con ricchi premi a sorteggio per tutti i partecipanti”.

“Il WindFestival è un’esperienza totale che fonde costa ed entroterra”  ha commentato l’Assessore allo Sport Ilario Simonetta“È il modo perfetto per vivere una Pasqua di condivisione e benessere.” Il Sindaco Mauro Demichelis ha sottolineato l’alto livello della fiera, ma anche la possibilità di approcciare per la prima volta il mondo outdoor: “La rassegna offre ai visitatori l’occasione di esplorare da vicino le novità tecnologiche e le attrezzature più all’avanguardia legate agli sport acquatici, passeggiando tra gli stand e osservando, dal lungomare, le performance degli atleti durante le uscite in mare e i test dei nuovi materiali. Chi desidera avvicinarsi a queste discipline può farlo grazie al supporto di istruttori esperti e delle realtà associative del territorio, che organizzano attività dimostrative e sessioni introduttive gratuite”

Tra le novità più rilevanti di questa edizione ci sarà “La Notte degli Ambassador”. Il sipario si alzerà ufficialmente la sera di venerdì 3 aprile alle ore 20.00 con la prima edizione del premio “Ambassador dello Sport”. Sul palco del Parco delle Farfalle verranno celebrati gli atleti e le società di Andora che hanno dato lustro al territorio nel 2025. La serata proseguirà poi con DJ set e musica dal vivo.

Da venerdì 3 aprile dalle 14:00 a lunedì 6 aprile alle 15:00, negli orari di attività diurna del WindFestival si svolgeranno, al “Parco delle Farfalle” esibizioni e prove libere per tutti delle seguenti discipline ed attività olimpiche e/o paralimpiche ed inclusive: sitting volley, tennistavolo, tennis, badminton, parahockey (prato), tiro con arco (Frecce con ventose), outdoor sport (cycling). Attività acquatiche: adaptive surf, adaptive stand up paddle, para windsurf

Fra le società che hanno dato la loro adesione WindFestival Paravillage ci sono Entella sitting volley (GE) – Sitting volley, Ad Astra Volley Sesto San Giovanni (MI) – Sitting volley, Vomien Legnano (MI) – Sitting volley, Asd Gabbiano sport (SV) – Sitting volley, Gesco nuoto Alassio special (SV) – nuoto e sport disabilità intellettivo – relazionali, ASD Quilaigueglia E30 (SV) – sitting volley, ASD TOIRANO (SV) – tennistavolo, Overland sport asd (SV) – outdoor parasport, Libertas Liguria (EPS) – outdoor parasport, MTTF Associazione Sportiva Dilettantistica (SV) – tennis e padel, Pippo Vagabondo Asd (SV) – parahockey.

Dall’Opening Day di venerdì 3 aprile fino alla giornata conclusiva di lunedì 6 aprile il calendario prevede attività sportive, competizioni, eventi per famiglie, fitness, musica e spettacolo.

L’Area Expo, aperta fino alle 22, ospiterà anche uno spazio street food, intrattenimento musicale e spettacoli serali.

l vento della passione sportiva torna a soffiare su Andora. Da venerdì 3 a lunedì 6 aprile, la cittadina ligure ospiterà il WindFestival 2026, il più autorevole Expo italiano dedicato agli sport di mare e di vento. Non solo una fiera di settore, ma una vera festa del movimento che abbraccia il litorale, il Parco delle Farfalle e i sentieri collinari, rendendo la Pasqua un’esperienza attiva a 360 gradi.

Il cuore pulsante dell’evento sarà l’inclusività. Grazie al Villaggio Paralimpico, oltre dieci associazioni sportive (tra cui Entella Sitting Volley, Ad Astra e Overland Sport) offriranno prove gratuite di discipline adaptive: dal sitting volley al parahockey, fino al para-windsurf e all’adaptive surf. L’obiettivo è chiaro: dimostrare che lo sport è un diritto e un divertimento accessibile a chiunque.

L’Expo Area presenterà le ultime novità del mercato (Windsurf, Kitesurf, Wingfoil, SUP e Vela), ma il pubblico sarà il vero protagonista. “Gli istruttori qualificati – hanno spiegato gli organizzatori Valter e Conan Scotto di  TF7 ActionSport ASD –  guideranno i neofiti nei primi passi sugli sport acquatici con lezioni gratuite. Per quanto riguarda l’Outdoor Experience, sono previste escursioni guidate in e-bike (con noleggio dedicato a cura di Kobe Bike Store) e sessioni di trekking per scoprire i panorami mozzafiato dell’entroterra. Non mancherà la Wind Run, la tradizionale corsa di Pasquetta di 5 e 10 km sulla pista ciclabile, con ricchi premi a sorteggio per tutti i partecipanti”.

“Il WindFestival è un’esperienza totale che fonde costa ed entroterra”  ha commentato l’Assessore allo Sport Ilario Simonetta“È il modo perfetto per vivere una Pasqua di condivisione e benessere.” Il Sindaco Mauro Demichelis ha sottolineato l’alto livello della fiera, ma anche la possibilità di approcciare per la prima volta il mondo outdoor: “La rassegna offre ai visitatori l’occasione di esplorare da vicino le novità tecnologiche e le attrezzature più all’avanguardia legate agli sport acquatici, passeggiando tra gli stand e osservando, dal lungomare, le performance degli atleti durante le uscite in mare e i test dei nuovi materiali. Chi desidera avvicinarsi a queste discipline può farlo grazie al supporto di istruttori esperti e delle realtà associative del territorio, che organizzano attività dimostrative e sessioni introduttive gratuite”

Tra le novità più rilevanti di questa edizione ci sarà “La Notte degli Ambassador”. Il sipario si alzerà ufficialmente la sera di venerdì 3 aprile alle ore 20.00 con la prima edizione del premio “Ambassador dello Sport”. Sul palco del Parco delle Farfalle verranno celebrati gli atleti e le società di Andora che hanno dato lustro al territorio nel 2025. La serata proseguirà poi con DJ set e musica dal vivo.

Da venerdì 3 aprile dalle 14:00 a lunedì 6 aprile alle 15:00, negli orari di attività diurna del WindFestival si svolgeranno, al “Parco delle Farfalle” esibizioni e prove libere per tutti delle seguenti discipline ed attività olimpiche e/o paralimpiche ed inclusive: sitting volley, tennistavolo, tennis, badminton, parahockey (prato), tiro con arco (Frecce con ventose), outdoor sport (cycling). Attività acquatiche: adaptive surf, adaptive stand up paddle, para windsurf

Fra le società che hanno dato la loro adesione WindFestival Paravillage ci sono Entella sitting volley (GE) – Sitting volley, Ad Astra Volley Sesto San Giovanni (MI) – Sitting volley, Vomien Legnano (MI) – Sitting volley, Asd Gabbiano sport (SV) – Sitting volley, Gesco nuoto Alassio special (SV) – nuoto e sport disabilità intellettivo – relazionali, ASD Quilaigueglia E30 (SV) – sitting volley, ASD TOIRANO (SV) – tennistavolo, Overland sport asd (SV) – outdoor parasport, Libertas Liguria (EPS) – outdoor parasport, MTTF Associazione Sportiva Dilettantistica (SV) – tennis e padel, Pippo Vagabondo Asd (SV) – parahockey.

Dall’Opening Day di venerdì 3 aprile fino alla giornata conclusiva di lunedì 6 aprile il calendario prevede attività sportive, competizioni, eventi per famiglie, fitness, musica e spettacolo.

L’Area Expo, aperta fino alle 22, ospiterà anche uno spazio street food, intrattenimento musicale e spettacoli serali.

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