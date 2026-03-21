Genova, controlli della Polizia: cento persone identificate

Controlli della polizia nei quartieri di Sampierdarena, Pontedecimo e Bolzaneto. In particolare, gli agenti hanno passato al setaccio i giardini davanti al centro commerciale Fiumara, luogo di spaccio e spesso teatro di risse e liti.

Qui sono stati sequestrati 60 grammi di hashish. Sono state 20 le persone identificate nella stazione di Sampierdarena. I controlli hanno riguardato anche bar e locali, frequentati da pregiudicati. Identificato un uomo di 47 anni, di origini albanesi, che doveva stare ai domiciliari e che era invece seduto a un tavolino a bere.

Diverse le attività commerciali sanzionate per un totale di oltre 14 mila euro. Gli agenti del commissariato Cornigliano hanno arrestato un uomo di 30 anni, di origini sudamericane, in esecuzione di un ordine di carcerazione. In totale sono 100 le persone identificate.

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