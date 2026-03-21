Da aprile 39 treni in più nel corso del fine settimana tra Liguria, Piemonte e Lombardia

Trentanove treni in più ogni fine settimana e nei giorni festivi tra Liguria, Lombardia e Piemonte. A partire da sabato 28 marzo si uniranno infatti due diverse programmazioni, che interesseranno il nostro territorio e quelli limitrofi: Treni del mare e Ponente Line.

Nel dettaglio saranno 21 i Treni del mare, finanziati e programmati da Regione Liguria e Regione Lombardia in collaborazione con Trenitalia e Trenord, di cui 10 al sabato e 11 la domenica e i festivi fino al 27 settembre.

Diciotto collegamenti uniranno invece la Liguria a Torino grazie a ‘Ponente Line’. 2 il venerdì, 5 il sabato e 11 la domenica dal 3 aprile fino al 13 settembre. Inoltre, in occasione della Pasqua, saranno predisposti 4 collegamenti per giovedì 2 aprile, 3 per venerdì 3 aprile e 4 per martedì 7 aprile.

Un servizio aggiuntivo che garantirà maggiori possibilità ai turisti e in generale a tutta l’utenza di spostarsi dal capoluogo piemontese e da varie località lombarde al nostro territorio e viceversa per tutto il periodo primaverile ed estivo.

“Grazie a una sinergia proficua con la Regione Lombardia e la Regione Piemonte riusciamo a proporre una programmazione importante per potenziare il nostro servizio – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti della Regione Liguria Marco Scajola -. 39 possibilità in più corrispondenti a oltre 45mila posti a sedere, ogni weekend, per raggiungere il nostro territorio o per fare rientro sono un segnale forte di come la nostra volontà sia quella di rendere la Liguria sempre più meta turistica di assoluto valore. Insieme ai territori confinanti stiamo ragionando, sempre di più, con visione condivisa a beneficio dei cittadini e della loro mobilità. Abbiamo aperto un tavolo concreto con il cosiddetto ‘Patto di Tortona’, proseguito poi con lo storico raddoppio dei treni sulla Genova-Milano e ora con questa programmazione integrata”.

“Un progetto di successo, condiviso tra regioni e che trova il continuo e crescente gradimento dei viaggiatori – evidenzia Franco Lucente, assessore ai Trasporti della Regione Lombardia-. I numeri ci dicono che sono sempre di più i cittadini che scelgono il treno per i viaggi di piacere, all’insegna di una mobilità sostenibile e sempre più efficiente. I treni del mare permettono di collegare la Lombardia e la Liguria in mesi particolarmente importanti per il turismo dei nostri territori: grazie allo sforzo messo in campo da tutti gli attori coinvolti, forniamo agli utenti un mezzo alternativo e certamente comodo per raggiungere le loro destinazioni”.

“I treni mare si confermano anche quest’anno un servizio strategico per il Piemonte, reso possibile grazie alle risorse investite dalla Regione per potenziare i collegamenti verso la Liguria nei periodi di maggiore afflusso – sottolinea Marco Gabusi, assessore ai Trasporti della Regione Piemonte-. Un’offerta ormai attesa e molto utilizzata, con treni che registrano numeri importanti e confermano quanto il collegamento ferroviario verso la riviera sia sempre più centrale per i piemontesi. La Regione continuerà a investire su questo servizio, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la mobilità ferroviaria e renderla sempre più attrattiva e competitiva”

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