Lotte Kopecky vince la 2^ Sanremo Women

DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver tagliato il traguardo, la vincitrice della 2^ Sanremo Women presented by Crédit Agricole, Lotte Kopecky, ha dichiarato: “È una vittoria davvero speciale. Ho avuto un grande supporto da parte delle mie compagne di squadra dall’inizio alla fine e ci siamo prese la responsabilità di condurre il gruppo per tutta la gara. Ero molto felice di essere davanti sul Poggio: sapevo che con un buon vantaggio saremmo potute arrivare fino a Sanremo. In volata sono riuscita a finalizzare il lavoro di tutto il team, e di questo sono contentissima”.