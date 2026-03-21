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Lotte Kopecky vince la 2^ Sanremo Women

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Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) ha vinto la 2^ Sanremo Women presented by Crédit Agricole, 156 km da Genova a Sanremo. Sul traguardo finale di Via Roma ha preceduto Noemi Ruegg (EF Education – Oatly) e Eleonora Gasparrini (UAE Team ADQ).

ORDINE D’ARRIVO PROVVISORIO

1 – Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) – 156 km in 3h47’17” alla media di 41.182 km/h

2 – Noemi Ruegg (EF Education – Oatly) s.t.

3 – Eleonora Gasparrini (UAE Team ADQ) s.t.

4 – Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) s.t.

5 – Dominika Wlodarczyk (UAE Team ADQ) s.t.

DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver tagliato il traguardo, la vincitrice della 2^ Sanremo Women presented by Crédit Agricole, Lotte Kopecky, ha dichiarato: È una vittoria davvero speciale. Ho avuto un grande supporto da parte delle mie compagne di squadra dall’inizio alla fine e ci siamo prese la responsabilità di condurre il gruppo per tutta la gara. Ero molto felice di essere davanti sul Poggio: sapevo che con un buon vantaggio saremmo potute arrivare fino a Sanremo. In volata sono riuscita a finalizzare il lavoro di tutto il team, e di questo sono contentissima”.

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