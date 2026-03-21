Lotte Kopecky vince la 2^ Sanremo Women

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ORDINE D’ARRIVO PROVVISORIO
1 – Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) – 156 km in 3h47’17” alla media di 41.182 km/h
2 – Noemi Ruegg (EF Education – Oatly) s.t.
3 – Eleonora Gasparrini (UAE Team ADQ) s.t.
4 – Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) s.t.
5 – Dominika Wlodarczyk (UAE Team ADQ) s.t.
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DICHIARAZIONI
Pochi secondi dopo aver tagliato il traguardo, la vincitrice della 2^ Sanremo Women presented by Crédit Agricole, Lotte Kopecky, ha dichiarato: “È una vittoria davvero speciale. Ho avuto un grande supporto da parte delle mie compagne di squadra dall’inizio alla fine e ci siamo prese la responsabilità di condurre il gruppo per tutta la gara. Ero molto felice di essere davanti sul Poggio: sapevo che con un buon vantaggio saremmo potute arrivare fino a Sanremo. In volata sono riuscita a finalizzare il lavoro di tutto il team, e di questo sono contentissima”.