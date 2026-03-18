Genova, pizzeria a fuoco a Vesima: struttura distrutta

Intervento dei vigili del fuoco per un incendio che ha distrutto una pizzeria nel quartiere genovese di Vesima per cause ancora in fase di accertamento. Fortunatamente non si segnalano feriti o vittime. La struttura è andata completamente distrutta. La strada Aurelia è stata chiusa dalle ore 20 per consentire la messa in sicurezza della zona.

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