Genova, morto il PM Giovanni Arena: lottò contro l’ndrangheta in Liguria

E’ morto dopo una lunga malattia il pubblico ministero Giovanni Arena, in servizio alla procura di Genova. Aveva 62 anni. Di origini romane, era nel pool della Direzione distrettuale antimafia e si era occupato di inchieste sulla presenza della ‘ndrangheta in Liguria finendo sotto scorta. Arena aver coordinato insieme al collega Alberto Lari l’inchiesta sul calcio scommesse che aveva portato a scoprire una combine tra il Genoa e il Venezia. Il funerale si svolgerà lunedì alle 11:30 nella chiesa di Boccadasse. Domani, alle 18 si terrà il rosario, sempre a Boccadasse.

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