Cronaca Genova In Primo Piano

Genova, morto il PM Giovanni Arena: lottò contro l’ndrangheta in Liguria

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E’ morto dopo una lunga malattia il pubblico ministero Giovanni Arena, in servizio alla procura di Genova. Aveva 62 anni. Di origini romane, era nel pool della Direzione distrettuale antimafia e si era occupato di inchieste sulla presenza della ‘ndrangheta in Liguria finendo sotto scorta. Arena aver coordinato insieme al collega Alberto Lari l’inchiesta sul calcio scommesse che aveva portato a scoprire una combine tra il Genoa e il Venezia. Il funerale si svolgerà lunedì alle 11:30 nella chiesa di Boccadasse. Domani, alle 18 si terrà il rosario, sempre a Boccadasse.

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