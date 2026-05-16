Cronaca Savona

Savona, la Capitaneria di Porto ferma mercantile olandese in porto per irregolarità

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Proseguono i controlli della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Savona sulle navi straniere in arrivo negli scali di Savona e Vado Ligure, attività condotta dal Nucleo “Port State Control”, incaricato di verificare il rispetto delle norme internazionali in materia di sicurezza della navigazione.

Nella giornata di ieri (venerdì 15 maggio, ndr) l’attenzione degli ispettori si è concentrata su un mercantile battente bandiera olandese, giunto in porto per effettuare operazioni di discarica della merce. Durante la navigazione di trasferimento verso lo scalo, la nave aveva incontrato condizioni meteo-marine particolarmente severe, che avevano provocato rilevanti problemi al carico e, di conseguenza, alla stabilità dell’unità.

La situazione era tale da costringere il mercantile a entrare in porto in condizioni di sbandamento. Proprio alla luce di quanto accaduto in mare, il Nucleo PSC ha disposto un’ispezione addizionale a bordo, con l’obiettivo di ricostruire l’episodio e verificare la corretta applicazione delle disposizioni internazionali sulla sicurezza della navigazione.

Gli accertamenti condotti dal personale ispettivo hanno fatto emergere numerose irregolarità. Alcune di queste sono state ritenute particolarmente gravi e riguardano anche i sistemi di emergenza presenti a bordo.

Al termine dell’ispezione, nei confronti del cargo è stato quindi emesso un provvedimento di “detenzione” della nave, che resterà fermata fino alla risoluzione delle criticità riscontrate.

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