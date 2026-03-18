Calcio, la Samp viaggia spedita verso la C (meritata): a Carrara perde partita e speranze

La Sampdoria continua nella sua caduta libera verso la Serie C e perde uno scontro diretto pesantissimo a Carrara dove viene battuta meritatamente 2-0. I blucerchiati, ormai squadra materasso della cadetteria, riesce nell’impresa di rilanciare una Carrarese che non vinceva da 10 giornate e che aveva raccolto appena 4 punti in 5 partite: complimenti ad Attilio Lombardo e alla sua armata brancaleone che sta diventando la barzelletta del calcio italiano. La Sampdoria sarà l’unica squadra nella storia del calcio italiano a retrocedere per due volte consecutive in Serie C e sarà una retrocessione meritata che asseconda l’incapacità totale di una società incompetente che in due campionati ha sbagliato 6 allenatori e qualche decina di giocatori. Anche il decantato mercato di gennaio si sta rivelando il solito fiasco: sono arrivati giocatori inutili, con problemi fisici, che non stanno incidendo minimamente nel rendimento della squadra, in più si è deciso per motivi economici di mettere in panchina un allenatore senza esperienza mentre si sarebbe dovuto ricorrere ad un nome capace di destreggiarsi in situazioni simili come stato fatto molto intelligentemente ad Avellino con l’arrivo di Ballardini.

Nella partita di questa sera allo stadio “Dei Marmi” non c’è nulla da salvare. La Carrarese pur senza fare niente di sconvolgente ha pienamente meritato il successo giocando con più voglia, più qualità e più determinazione. Nel primo tempo i blucerchiati sembrano una banda di dilettanti incapaci di mettere insieme 3 passaggi di fila, la squadra di Calabro prima va in rete al 6′ con Abiuso ma a salvare i blucerchiati ci pensa il VAR, poi sempre e solo Carrarese anche se la Samp nel finale di frazione crea una palla goal con Cicconi che ha i piedi quadrati e spara in gradinata un pallone che anche una attaccante di quarta categoria, se esistesse, avrebbe spedito in porta bucando la rete. Nella ripresa la Sampdoria gioca con un po’ più di coraggio ma fa davvero poco per meritare la rete, Al 63′ Hasa si fa beffe di due difensori e di piatto segna il vantaggio blucerchiato, a quel punto Lombardo scarica la panchina in campo inserendo tutti i big ed in effetti il finale si trasforma in un assedio confusissimo e poco produttivo, all’87’ la Carrarese è salvata dalla traversa, subito dopo la Samp resta in 10 per il rosso ad Esposito e al 95′ con il risultato ormai acquisito, Finotto trasforma il calcio di rigore concesso per fallo subìto dallo stesso attaccante.

CARRARESE-SAMPDORIA 2-0

MARCATORI

st 18′ Hasa, 49′ Finotto (rig.)

CARRARESE (3-5-1-1)

Bleve; Calabrese, Illanes, Imperiale; Belloni (17′ st Rouhi), Parlanti (44′ st Lordkipanidze), Zuelli, Hasa (35′ st Melegoni), Zanon; Abiuso (35′ st Finotto), Torregrossa (17′ st Rubino). A disp. Garofani, Fiorillo, Bouah, Troise, Distefano, Sekulov. All. Calabro.

SAMPDORIA (3-4-2-1)

Martinelli; Palma (32′ st Brunori), Ferrari, Viti; Di Pardo, Conti (32′ st Barak), Esposito, Cicconi; Begic (12′ st Pierini), Cherubini (20′ st Pafundi); Soleri (12′ st Coda). A disp. Ghidotti, Ravaglia, Riccio, Ricci, Giordano, Depaoli, Casalino, Brunori. All. Lombardo.

ARBITRO

Abisso. Assisenti Biffi-Scarpa. Quarto uomo Perri. Var Maggioni. Avar La Penna.

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