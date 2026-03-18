Genova, Ospedale Gallino. L’Assessore Nicolò: “Non chiude e non perderà alcun servizio”

“L’ospedale Gallino non chiude e non perderà alcun servizio”. È questo il messaggio lanciato oggi dall’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, intervenuto per smentire le voci circolate negli ultimi giorni su una possibile riduzione delle attività dell’ospedale Gallino di Pontedecimo.

“Voglio rassicurare cittadini, i medici e gli operatori sanitari: al Gallino non chiuderà nessun servizio – precisa l’assessore – Il Cup resterà attivo, così come il centro prelievi, la chirurgia, le cure intermedie, il centro di medicina integrata e tutte le attività attualmente presenti. Non è in corso alcun ridimensionamento”.

L’assessore ha quindi ribadito come l’obiettivo di Regione Liguria sia esattamente opposto: non tagliare, ma rafforzare. “La nostra intenzione è semmai quella di potenziare i servizi e rispondere in modo ancora più efficace ai bisogni del territorio – prosegue Nicolò – Le polemiche di queste ore non trovano riscontro nei fatti: il Gallino resta un presidio sanitario di riferimento per i cittadini della Valpolcevera”.

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