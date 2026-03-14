Attualità Borghetto

Borghetto S.S., approvato il progetto del nuovo pontile multifunzionale sul lungomare

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La Giunta comunale di Borghetto Santo Spirito ha approvato il PFTE – Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del nuovo pontile multifunzionale che l’Amministrazione intende realizzare davanti a Piazza Marinai d’Italia.

Si tratta di un’infrastruttura strategica destinata a diventare uno dei simboli del lungomare borghettino, un punto di connessione di rara bellezza tra mare, cielo e terra, capace di unire funzioni turistiche, di mobilità e di sicurezza.

Il pontile avrà una lunghezza complessiva di circa 91,5 metri, con una piattaforma terminale circolare di 30 metri di diametro, progettata per consentire attracchi temporanei di imbarcazioni fino a 50 metri di lunghezza.

L’opera sarà dotata di diverse funzioni: punto panoramico unico sul mare e sulla costa ligure, fruibile da cittadini e turisti; attracco temporaneo per imbarcazioni da diporto e battelli; possibile punto di imbarco e sbarco per futuri servizi di trasporto pubblico via mare, sempre più necessari alla luce delle criticità infrastrutturali della Liguria; elisuperficie occasionale per operazioni di emergenza e soccorso sanitario, a supporto del sistema di protezione civile.

Il progetto rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del lungomare e di rigenerazione urbana intrapreso negli ultimi anni. Il costo complessivo dell’intervento è stimato in circa 2,8 milioni di euro.

Già nel corso di un incontro avvenuto lo scorso anno in Regione Liguria con il Presidente Marco Bucci, l’Amministrazione aveva illustrato l’idea del pontile, ricevendo un riscontro molto positivo. Ora, con il progetto di fattibilità approvato, il Comune ha chiesto un nuovo incontro per presentare nel dettaglio l’iniziativa e verificare le possibili opportunità di sostegno finanziario.

Parallelamente l’Amministrazione avvierà la conferenza dei servizi, così da acquisire tutti i pareri necessari ed essere pronti a intercettare eventuali linee di finanziamento regionali, statali o europee.

“Questo pontile – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa – rappresenta una visione di futuro per Borghetto Santo Spirito. Non è solo un’infrastruttura, ma un nuovo luogo identitario della nostra città: un punto di incontro tra mare e terra, tra turismo, sicurezza e mobilità. Un’opera capace di valorizzare ulteriormente il nostro lungomare e di aprire nuove opportunità per il territorio.”

Con questo progetto Borghetto Santo Spirito punta a dotarsi di un’infrastruttura moderna e multifunzionale, capace di rafforzare l’attrattività turistica, migliorare i servizi al mare e consolidare il ruolo della città nella rete della mobilità costiera ligure.

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