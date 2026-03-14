Genova, 270 pazienti visitate nel 1° giorno di Donna In Salute

Al termine della prima giornata di visite del progetto “Donna in Salute – Open Week-end 2026” sono state 270 le pazienti che dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 sono state sottoposte a visite senologiche gratuite presso l’ambulatorio della Clinica di Chirurgia Senologica del Policlinico, situato al piano terra del Padiglione 15 (ex IST).

L’accesso delle pazienti non è stato regolato da CUP e tutte le visite sono state effettuate gratuitamente da 8 medici, diretti dal professor Piero Fregatti e dal dottor Massimo Calabrese, sotto la supervisione della DG di AOM Monica Calamai, presente stamani in reparto assieme all’assessore alla Sanità di Regione Liguria, Massimo Nicolò.

Tra le 270 pazienti visitate, 148 saranno sottoposte ad ulteriori accertamenti clinici e diagnostici (48 per sospetti clinici di rilievo); le pazienti saranno inserite nei percorsi di cura previsti secondo il normale regime di compartecipazione alla spesa, salvo eventuale esenzione da ticket.

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