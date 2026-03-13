Meteo, sabato allerta gialla dalle 10 alle 24 su tutta la Liguria

Arpal ha emesso allerta gialla per temporali e rischio idrologico per la giornata di domani, sabato 14 marzo. Scatterà nelle zone A (ponente savonese), B (centro-levante savonese), D (Val Bormida) dalle 10.00 alle 24.00 e nelle zone C ed E e bacini grandi e medi di A e D dalle 14.00 alle 24.00.

I fenomeni potranno essere localmente più intensi a causa dell’orografia, con cumulate elevate su AD e significative su CE a fine giornata. Possibili temporali anche forti, soprattutto dal pomeriggio e in serata sul settore centrale, in spostamento verso il Levante.

Vento: forte dai quadranti meridionali, con raffiche fino a 60-70 km/h su BCDE, forti su A (40-50 km/h), con valori maggiori sui crinali.

Mare: molto mosso dal pomeriggio, in ulteriore aumento dalla sera.

