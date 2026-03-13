Cronaca Genova Imperia e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia Savona

Meteo, sabato allerta gialla dalle 10 alle 24 su tutta la Liguria

Posted on Author Redazione Comment(0)

Arpal ha emesso allerta gialla per temporali e rischio idrologico per la giornata di domani, sabato 14 marzo. Scatterà nelle zone A (ponente savonese), B (centro-levante savonese), D (Val Bormida) dalle 10.00 alle 24.00 e nelle zone C ed E e bacini grandi  e medi di A e D dalle 14.00 alle 24.00.

I fenomeni potranno essere localmente più intensi a causa dell’orografia, con cumulate elevate su AD e significative su CE a fine giornata. Possibili temporali anche forti, soprattutto dal pomeriggio e in serata sul settore centrale, in spostamento verso il Levante.

Vento: forte dai quadranti meridionali, con raffiche fino a 60-70 km/h su BCDE, forti su A (40-50 km/h), con valori maggiori sui crinali.

Mare: molto mosso dal pomeriggio, in ulteriore aumento dalla sera.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca

Tenta furto di hard disk all'Ipercoop. Bloccato ecuadoriano

Posted on Author Redazione

Savona. Ha tentato in mattinata portandosi una pinza da casa prima di togliere l’etichetta antitaccheggio e poi di rubare un hard disk dagli scaffali dell’ipercoop “Il Gabbiano” di corso Ricci. L’uomo, un ecuadoriano, è entrato con l’apparato elettronico in un camerino per non dare nell’occhio e, una volta tolta la targhetta, l’ha nascosta nella tasca […]
Attualità Savona

Animazione ed iniziative per gli anziani a "Villa Rossa"

Posted on Author Redazione

Continuano le attività di animazione nella residenza “Villa Rossa” di Savona del Gruppo Sereni Orizzonti. Nel rispetto della filosofia della società friulana, infatti, la residenza assicura un ottimo servizio di animazione, ideato per far sentire l’ospite come in una sua seconda casa, con il comfort dell’ambiente familiare e favorendo la socializzazione tra gli ospiti. Ad […]
Cronaca Varazze

Varazze, cade dal balcone di casa: codice rosso al Santa Corona

Posted on Author Redazione

Varazze. Tragedia sfiorata ieri sera quando un uomo è precipitato dal balcone di casa per cause in via di accertamento compiendo un volo di circa 3 metri. A dare l’allarme i vicini che hanno allertato il 112. L’uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.     Informazioni […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *