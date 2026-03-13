Cultura e Spettacoli Genova

Regione Liguria lancia una campagna social per celebrare la Festa del Papà

In occasione della Festa del Papà,​ che si celebra giovedì 19 marzo, Regione Liguria ​promuove la campagna social “Il mio papà”, un’iniziativa dedicata a tutti i cittadini che invita a condividere una fotografia insieme al proprio papà.
Le immagini raccolte diventeranno parte di una narrazione collettiva che sarà condivisa sui canali social di Regione Liguria e proiettata sul maxischermo sulla facciata della sede della Regione in piazza De Ferrari, con l’obiettivo di raccontare, attraverso volti e ​momenti condivisi, il legame speciale tra padri e figli.

​La campagna è già attiva: per partecipare è sufficiente inviare una fotografia insieme al proprio papà, compilando il form dedicato e seguendo le indicazioni pubblicate sui canali social di Regione Liguria.​ Gli scatti selezionati saranno condivisi nel corso della giornata della Festa del Papà, creando uno spazio di celebrazione e riconoscimento per tutti i papà liguri.

Il form per partecipare è disponibile al seguente link:
https://forms.gle/FQJhc5pTQLgH4sXY6

Le fotografie devono essere inviate​ entro e non oltre domenica 15 marzo,​ all’indirizzo email​ socialteam@regione.liguria.it

