Regione Liguria lancia una campagna social per celebrare la Festa del Papà

In occasione della Festa del Papà, che si celebra giovedì 19 marzo, Regione Liguria promuove la campagna social “Il mio papà”, un’iniziativa dedicata a tutti i cittadini che invita a condividere una fotografia insieme al proprio papà.
Le immagini raccolte diventeranno parte di una narrazione collettiva che sarà condivisa sui canali social di Regione Liguria e proiettata sul maxischermo sulla facciata della sede della Regione in piazza De Ferrari, con l’obiettivo di raccontare, attraverso volti e momenti condivisi, il legame speciale tra padri e figli.
La campagna è già attiva: per partecipare è sufficiente inviare una fotografia insieme al proprio papà, compilando il form dedicato e seguendo le indicazioni pubblicate sui canali social di Regione Liguria. Gli scatti selezionati saranno condivisi nel corso della giornata della Festa del Papà, creando uno spazio di celebrazione e riconoscimento per tutti i papà liguri.
Il form per partecipare è disponibile al seguente link:
https://forms.gle/FQJhc5pTQLgH4sXY6
Le fotografie devono essere inviate entro e non oltre domenica 15 marzo, all’indirizzo email socialteam@regione.liguria.it