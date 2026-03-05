La Guardia Costiera di Imperia in prima linea nella tutela ambientale: il bilancio delle attività annuale

La tutela dell’ambiente marino e costiero rappresenta una priorità strategica per il nostro Paese. Il mare non è soltanto una risorsa naturale di straordinario valore, ma anche un patrimonio economico, sociale e culturale che richiede controlli costanti, competenze tecniche e un’azione di vigilanza efficace.

Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera svolge da sempre un ruolo centrale nella salvaguardia del mare e delle coste. Accanto alle funzioni di sicurezza della navigazione e di soccorso in mare, il Corpo è chiamato a garantire la protezione dell’ambiente marino dagli inquinamenti e dagli illeciti ambientali.

La normativa nazionale, in particolare il D.Lgs. 152/2006 (“Testo Unico Ambientale”), ha progressivamente rafforzato queste competenze, attribuendo alla Guardia Costiera specifici poteri di controllo e contrasto agli ecoreati, non soltanto lungo la fascia costiera ma anche in ambito territoriale più ampio, ogniqualvolta le attività svolte possano avere impatti sul mare.

Nel corso del 2025 sono stati effettuati centinaia di sopralluoghi e ispezioni di polizia ambientale presso attività produttive e impianti potenzialmente in grado di generare rifiuti, scarichi idrici o emissioni in atmosfera.

Particolare attenzione è stata dedicata:

agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, il cui corretto funzionamento è essenziale per garantire la qualità delle acque di balneazione;

ai cantieri nautici, per la gestione dei rifiuti e delle emissioni;

alle aziende agroalimentari stagionali, come frantoi oleari e imprese vitivinicole, le cui lavorazioni possono produrre reflui con caratteristiche tali da incidere sull’efficienza dei sistemi di depurazione pubblici se non correttamente gestiti.

Proprio nel settore della depurazione, pur registrandosi un generale miglioramento nella qualità degli scarichi finali, sono state accertate irregolarità nella gestione dei rifiuti prodotti dagli impianti, successivamente riferite alla competente Autorità Giudiziaria.

Analoga violazione, unita alla mancanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è stata riscontrata presso un cantiere nautico.

Nel comparto agroalimentare, a fronte di numerosi controlli effettuati, due attività sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per scarico industriale non autorizzato. Si tratta di condotte che, oltre a violare la normativa, possono compromettere il corretto funzionamento dei depuratori e incidere sulla qualità delle acque marine.

I controlli hanno interessato anche ulteriori categorie produttive e di servizi, tra cui unità da diporto impiegate in attività charter (con verifiche sul tenore di zolfo dei combustibili utilizzati), impianti industriali e attività artigianali. Sono state inoltre accertate irregolarità nei confronti di soggetti che operavano nel settore della raccolta e trasporto di rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Il bilancio complessivo dell’attività operativa ambientale ha portato alla contestazione di 18 comunicazioni di notizia di reato e 22 sanzioni amministrative, per un importo totale pari a 105.344 euro.

L’attività di controllo non ha finalità meramente sanzionatorie, ma rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire fenomeni di inquinamento, tutelare la salute pubblica e garantire condizioni di concorrenza leale tra gli operatori economici, premiando chi opera nel rispetto delle regole. Pertanto si intende attuare un’azione di vigilanza a tutela dell’ambiente e degli operatori corretti.

L’impegno della Guardia Costiera proseguirà anche nel corso dell’anno, con l’obiettivo di assicurare elevati standard di tutela ambientale e qualità delle acque, a beneficio della collettività e delle future generazioni.

Informazioni sull'autore del post