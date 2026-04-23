Maltempo del settembre 2024: in arrivo oltre 3 milioni di euro per l’albenganese

È stata approvata in Senato la conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dalle calamità che lo scorso gennaio hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia.

All’interno del provvedimento trova spazio anche un importante emendamento, concordato con i Ministeri dell’Economia e dell’Agricoltura su iniziativa dell’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana, che consentirà di destinare 3 milioni e 400 mila euro di economie derivanti dal Fondo di Solidarietà nazionale al sostegno delle aziende agricole colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato la Piana di Albenga e Ceriale nel settembre 2024.

Le risorse potranno essere utilizzate in deroga al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, introducendo una novità rilevante: l’estensione degli aiuti anche ai prodotti agricoli ammissibili all’assicurazione agevolata, finora esclusi dai ristori.

“L’approvazione di questo provvedimento rappresenta un risultato concreto per il nostro territorio e per il comparto agricolo ligure – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana –. Grazie a un lavoro sinergico con i Ministeri competenti siamo riusciti a ottenere una misura attesa e necessaria, che ci permette di intervenire con risorse importanti a sostegno delle aziende colpite dalle alluvioni del 2024”.

“L’elemento innovativo dell’emendamento – prosegue Piana – è la possibilità di operare in deroga alla normativa vigente, includendo tra i beneficiari anche produzioni che in precedenza non potevano accedere agli aiuti. Si tratta di un cambio di passo significativo, che rende il sistema più equo ed efficace”.

“La Liguria, ancora una volta, si dimostra capace di fare da apripista a livello nazionale – conclude Piana – portando soluzioni concrete per affrontare le emergenze e sostenere il mondo agricolo e nostre imprese”

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