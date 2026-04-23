Calcio, il Genoa in ritiro a Moena la prossima estate

Sarà la Val di Fassa, con le sue perle naturalistiche incastonate in uno scenario incantevole, a ospitare dal 15 al 26 luglio la pre-season del Genoa per il quarto anno consecutivo. In virtù del nuovo accordo sancito su base annuale, Genoa, ApT Val di Fassa e Trentino Marketing, rafforzano la collaborazione nell’ambito sportivo con l’obiettivo di rendere sempre più attrattivo il soggiorno dei tifosi. Il team avrà a disposizione le strutture collaudate nelle stagioni precedenti, oltre al supporto logistico di tutte le località che fanno parte del comprensorio della Fassa.
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