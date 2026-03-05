Genova, donna investita da scooter: grave al San Martino

Cronaca Genova

Una donna di 55 anni è stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada in piazza Leonardo Da Vinci. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici  che hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale San Martino. Leggermente ferito anche il conducente dello scooter, un 40 enne. Presente anche la Municipale per i rilievi del caso.

