Genova, donna investita da scooter: grave al San Martino

Una donna di 55 anni è stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada in piazza Leonardo Da Vinci. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale San Martino. Leggermente ferito anche il conducente dello scooter, un 40 enne. Presente anche la Municipale per i rilievi del caso.
Genova, pompieri intervengono per un albero pericolante e trovano un cadavere
Intervengono per un albero pericolante ma trovano un cadavere all’interno di una casa abbandonata nel bosco. E’ accaduto sulle alture di Genova vicino a Davanga. I pompieri erano stati allertati per mettere in sicurezza un albero pericolante sulla strada ma hanno compiuto la macabra scoperta. Sul posto la polizia mortuarua e il 118. Informazioni sull'autore […]
La neve in Liguria: fiocchi sulle alture e nell’entroterra ma nessun problema sulla costa
Neve nell’entroterra e qualche fiocco sulle alture di Genova. E’ questo il bilancio della perturbazione che ha attraversato la scorsa notte la Liguria. La neve ha raggiunto alcune località costiere come il quartiere di Pegli e quello di Voltri ma senza attecchire al suolo. Neve sulle alture di Arenzano, leggera pioggia sulla costa, fiocchi anche […]
A10, maxi tamponamento fra 3 veicoli: 3 km di coda tra Genova Prà e Genova Pegli
Mattina difficile sulle autostrade intorno a Genova. Sulla A10 tra Genova Prà e Genova Pegli si è verificato un maxi tamponamento fra tre veicoli: coinvolte 6 persone tutte illese. Sul posto i soccorsi medici e la Polstrada per i rilievi, sul tratto si sono formati fino a 3 km di coda. Informazioni sull'autore del post […]