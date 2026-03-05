Sanremo, Prosegue l’iter per il completamento dell’Aurelia Bis in direzione ponente

Prosegue l’iter per il completamento dell’Aurelia Bis in direzione ponente. Questa mattina si è infatti svolto un incontro, in modalità on line, tra il Comune di Sanremo e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riunito a Roma in seduta plenaria.

In collegamento erano presenti il sindaco Alessandro Mager, l’assessore all’urbanistica Massimo Donzella, il dirigente del settore lavori pubblici Giambattista Miceli e il Funzionario Delegato del settore imprese e territorio Gianni Brancatisano.

La riunione ha rappresentato un aggiornamento dopo quella svolta ad inizio 2025, durante la quale erano state presentate ad Anas alcune prescrizioni sulla progettazione del nuovo tratto. Durante l’incontro odierno è stato dato atto come la gran parte delle osservazioni siano state recepite, con migliorie tecniche, strutturali, ambientali e viabilistiche.

Il tracciato, come aveva chiesto l’Amministrazione comunale, durante un incontro organizzato a Roma lo scorso mese di luglio, è stato alleggerito con l’eliminazione degli svincoli intermedi di via Padre Semeria e Foce Centro. Una richiesta che era stata avanzata in linea con le esigenze del territorio, per un minor impatto ambientale a tutela del paesaggio.

Durante l’incontro odierno, sono state presentate alcune nuove prescrizioni e raccomandazioni che dovranno essere assolte prima della successiva fase.

“L’incontro di oggi ha rappresentato un importante passo in avanti per un’opera considerata strategica per il nostro territorio – dichiarano il sindaco Alessandro Mager e l’assessore Massimo Donzella – Determinante è stato il lavoro svolto dai tecnici dell’Anas, nel recepire le prescrizioni che erano state presentate ed apportare le migliorie al progetto, con le modifiche che avevamo chiesto in occasione dell’incontro organizzato, grazie all’interessamento del viceministro Edoardo Rixi, nel mese di luglio a Roma. Questa unità di intenti ci ha portato allo stato attuale, in vista del raggiungimento del risultato finale per un’opera importantissima per lo sviluppo del territorio”.

Informazioni sull'autore del post