Oltre 1000 iscritti da 25 nazioni per Valmaremola Trail

La soglia dei mille partenti superata, vincitori di classe mondiale e un weekend fittissimo di eventi: sono questi gli ingredienti che hanno decretato il successo della 14ª edizione del Valmaremola Trail. Se la vocazione outdoor del territorio savonese è ormai un dato di fatto, l’appuntamento odierno l’ha ulteriormente irrobustita, confermando come questo angolo di Liguria sia un tempio della corsa in natura. A rendere tutto possibile, il grande lavoro di gruppo plasmato dal Valmaremola Team, guidato dall’instancabile Paolo Manca. A fare da main sponsor alla manifestazione, il brand Kailas.

Il molo di Pietra Ligure, circondato dal mare agitato nel buio delle 6 del mattino, ha dato il benvenuto ai runner della gara ultra (54 km e 2.600 m D+). Una sfida probante, resa ancora più impegnativa dalla collocazione a inizio stagione. Muniti di pile frontali, gli atleti si sono addentrati nei meandri dell’entroterra della Val Maremola, toccando ben nove borghi: Pietra Ligure, Tovo San Giacomo, Giustenice, Isallo, Magliolo, Botassano, Gorra, Verezzi — uno dei Borghi più belli d’Italia — e Borgio.

Su questo tracciato tecnico, un solo uomo ha dettato legge: Gianluca Ghiano (Team Brooks-Baudenasca). Il talento di Pinerolo, già campione del mondo U23 di skyrunning e vincitore uscente, ha onorato il ruolo di favorito chiudendo in 4h51’53”. Dietro di lui l’azzurro Gionata Cogliati (Team Kailas Fuga-Recastello), secondo in 4h55’20”. Solo loro due sono riusciti ad abbattere il muro delle cinque ore. Terza piazza per Stefano Butti (Osa Valmadrera) in 5h07’34”, atleta lariano sempre più a suo agio sulle lunghe distanze.

Al femminile, le gemelle Enrica e Luisa Dematteis (Podistica Valle Varaita) non hanno tradito le attese, giungendo sul traguardo rispettivamente prima (5h55’16”) e seconda (6h07’12”). Una scelta, quella di debuttare subito sulla distanza più lunga, dettata dalla necessità di preparare una stagione densa di gare importanti. Terza classificata Chiara Boggio (Durbano Gas Energy Rivarolo 77) in 6h12’03”.

Sulla distanza di 35 km (1.800 m D+), Elia Bongiovanni (Team Marguareis) ha saldato i conti con l’amarezza dello scorso anno, quando fu costretto al ritiro. Con una prova autoritaria ha chiuso in 3h06’07”, distanziando di sei minuti l’esperto Luca Carrara (Team The North Face), secondo in 3h12’19”. «Quest’anno ho vinto e mi sono pure divertito», ha dichiarato sorridendo al traguardo. Terzo gradino del podio per Cristiano Allio (Podistica Valle Varaita) in 3h19’54”.

La Podistica Valle Varaita si è distinta con forza su tutte le distanze grazie a una spedizione di altissimo profilo, che ha visto tra i grandi protagonisti Martina Chialvo. L’azzurra, campionessa italiana di trail lungo e oro mondiale a squadre, ha siglato un 3h43’21”, precedendo l’orobica Daniela Rota (Team Fly-Up Scott, 3h51’36”) e Anna Grignaschi (Team Azalai, 4h00’17”). Da evidenziare il quarto posto della beniamina di casa Virginia Oliveri (Team Barnes Trail and Road).

A suggellare il valore tecnico della 24 km (1.200 m D+), la prova delle “origini” del Valmaremola Team, è stato il fuoriclasse Martin Dematteis (Podistica Valle Varaita), al debutto sui sentieri savonesi. 1h52’24” il tempo che lo fa entrare nell’albo d’oro, davanti a Luca Arrigoni (Team Pegarun), campione del mondo master di skyrunning, secondo in 1h54’37”. Terzo Gabriele Gaggero (Gsa Cometa) in 1h56’35” e quarto il recordman della prova corta Nicholas Gastaldi, che coraggiosamente si è cimentato nella distanza superiore.

Tra le donne, Alice Minetti (Team Boves Run) ha confermato il suo feeling con il tracciato ligure. Reduce dal 13° posto nelle Golden Trail World Series, ha corso con “le ali ai piedi”, chiudendo in 2h13’48”. Più staccate Federica Panciera (Torino Road Runners, 2h36’20”) e Maria Pilar Princis (Team Pegarun, 2h38’08”).

Nella Short Trail da 16 km, la gara maschile è stata caratterizzata da una battaglia serrata che si è risolta solo nelle fasi finali. Ad avere la meglio è stato Stefano Giordano (Asd Dragonero), che ha tagliato il traguardo in 1h12’11”, precedendo di soli 40 secondi Loris Schina (Asd Elite Athletes, 1h12’51”). Terza posizione per Lorenzo Rostagno (Asd Team Marguareis / I-Exe) in 1h14’27”. Altrettanto combattuta la prova femminile, che ha visto le prime tre atlete chiudere in meno di venti secondi l’una dall’altra. A spuntarla è stata Camilla Calosso (Piossasco Trail Runners), già vicecampionessa Skyrunning Italy Cup 2025 e prima donna a siglare il record di ascesa e discesa sul Monviso, che ha fermato il cronometro a 1h27’56”. Alle sue spalle, con un distacco minimo, Giulia Oliaro (Us La Salle Giaveno) in 1h28’01” e Sandra Lerda (Boves Run) in 1h28’14”.

L’evento ha fatto registrare dati considerevoli: 942 partenti nelle prove competitive, a cui si aggiungono i 110 partecipanti della non competitiva del sabato, per un totale di 1.052 atleti. Tra le curiosità di giornata, l’atleta di Pietra Ligure meglio classificato è Davide Lanaro (Asd Valmaremola), 8° assoluto nella 35 km. Note di merito anche per il più giovane e il meno giovane al via: rispettivamente Luca Lelio Sambarino (classe 2007) e Mauro Mazzino (classe 1948). Tra le società più numerose spicca la Asd Boves Run con 22 partenti, seguita da Mallare Outdoor e Sport Club Angrogna.

Soddisfatto Paolo Manca, presidente del Valmaremola Team: “Il successo di questa edizione è il risultato di un grande lavoro di gruppo che ha coinvolto volontari e territorio in modo sinergico. Siamo riusciti a realizzare un evento che valorizza Pietra Ligure e l’entroterra come destinazione outdoor credibile anche nel periodo invernale, offrendo un’esperienza sportiva di alto livello senza snaturare l’accoglienza dei nostri borghi. Da domani saremo già al lavoro per pensare alla prossima edizione, con l’obiettivo di migliorare ancora”.

