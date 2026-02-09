Albenga Attualità

Albenga, Soluzioni viabilistiche a Campochiesa e nuovo polo scolastico: il punto della situazione

I Consiglieri Provinciali Diego Distilo, delegato ai Lavori Pubblici, e Matteo Mirone, delegato alla Viabilità per l’area del Ponente, fanno il punto sulle attività concluse e sulle azioni in programma nel Comune di Albenga, con attenzione alle opere per la sicurezza stradale e la mobilità nell’area di Campochiesa, oltre allo stato di avanzamento del progetto del nuovo polo scolastico.

Nel corso dell’ultimo anno sono stati completati diversi interventi lungo l’asse compreso tra la SP39 e la strada Regione Rapalline, volti a mitigare il transito dei mezzi pesanti e a potenziare la segnaletica verticale. Parallelamente, è in corso un’analisi tecnica finalizzata alla messa a terra di due rotatorie lungo la SP3, con l’obiettivo di migliorare la fluidità del traffico. Su questi, i Consiglieri evidenziano come, «prendendo le mosse dai rilievi formalizzati in sede di conferenza dei servizi, per I profili di competenza, relativa al raddoppio della linea ferroviaria Finale Ligure–Andora, sono stati approfonditi, durante l’incontro della scorsa settimana con il Comune di Albenga, alcuni percorsi che riteniamo strategici a supporto della mobilità nell’area di Campochiesa».

A breve verranno affidati i rilievi tecnici propedeutici alla realizzazione di due rotatorie, previste rispettivamente all’intersezione tra SP3 e SS582 e tra SP3 e strada Regione Rapalline/via Cavour. Per quanto riguarda l’ambito opere pubbliche, Distilo e Mirone segnalano che è già stato avviato il confronto con l’Amministrazione comunale e con gli uffici, con l’obiettivo di portare avanti il primo lotto già finanziato e, contestualmente, sbloccare le criticità specifiche, che consentano di completare la progettazione complessiva, indispensabile per il successivo reperimento delle risorse necessarie.

Su questo fronte, concludono i consiglieri, «sarà opportuno e utile un ulteriore confronto con la Regione, in particolare con l’Assessorato competente».

