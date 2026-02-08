Cultura e Spettacoli Imperia e provincia

Imperia in festa per Carnevale: eventi in Banchina Aicardi e al MACI- Villa Faravelli

Imperia si prepara a vivere il Carnevale con una giornata ricca di eventi dedicati a grandi e piccini. Sabato 14 febbraio la città sarà animata da due appuntamenti: la festa di Carnevale in Banchina Aicardi, a partire dalle 14.30, e le attività al M.A.C.I. – Villa Faravelli, dalle ore 11.00.

Banchina Aicardi, proporrà un ricco programma di spettacoli, animazione, truccabimbi, baby dance, musica, battaglie di coriandoli e la tradizionale sfilata delle mascherine più originali, si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per celebrare il Carnevale con un pomeriggio di festa, colori e allegria dedicato a grandi e piccini.

Cuore della manifestazione sarà anche la Parata di Carnevale itinerante, che attraverserà il centro cittadino con musica dal vivo, street band e trampolieri. La parata partirà da Banchina Aicardi intorno alle ore 15.30 e toccherà Calata Cuneo, Piazza San Giovanni, Via dell’Ospedale e i Portici di Via Bonfante, animando le vie del centro nel momento di massima apertura delle attività commerciali, verso le ore 16.30. Il rientro in Banchina Aicardi è previsto per le ore 17.30, con l’esibizione finale degli artisti.

Festa anche al MACI dove la Rete Museale, che gestisce i Musei di Imperia, celebra il Carnevale con “Trame di Carnevale” un laboratorio creativo rivolto a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni all’insegna dell’arte, del gioco e della creatività.

L’ appuntamento, curato dagli Operatori Museali della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, avrà luogo sabato 14 febbraio alle ore 11:00 al M.A.C.I. – Villa Faravelli, che apre le sue porte a un Carnevale artistico e colorato. L’attività trae ispirazione dalle opere e dagli approcci artistici di alcuni protagonisti della Collezione Invernizzi. Partendo dai cerchi di Carlo Nangeroni e dalle linee di Piero Dorazio, si esplorerà il legame tra arte concreta e il mondo grafico, fatto di texture, pattern, disegni e forme geometriche ripetute. Da questo percorso creativo nasceranno delle speciali maschere ispirate al vivace e colorato mondo della grafica e dell’arte, per vivere il Carnevale in modo originale e divertente.

