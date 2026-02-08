Sarzana 2028: sabato 14 febbraio al Teatro degli Impavidi la presentazione ufficiale del dossier di candidatura

Sarzana si prepara alla tappa decisiva del percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028.

In vista dell’audizione finale al Ministero della Cultura, prevista per fine mese, l’Amministrazione comunale organizza un momento pubblico per illustrare i dettagli del progetto che ha portato la città tra le dieci finaliste nazionali.

L’appuntamento è per sabato 14 febbraio 2026, alle ore 11, presso il Teatro degli Impavidi.

L’incontro è concepito come un momento di “restituzione” del lavoro svolto: il dossier di candidatura, infatti, non è un semplice documento tecnico, ma il risultato di mesi di tavoli di lavoro, confronto e co-progettazione che hanno visto la partecipazione attiva di associazioni, enti, imprese e cittadini.

L’evento sarà l’occasione per scoprire come le idee emerse dal territorio sono state trasformate in strategia culturale e per conoscere i pilastri della visione con cui la delegazione sarzanese intende convincere la Giuria ministeriale.

La presentazione nasce dalla volontà di condividere il progetto con la cittadinanza e con chi ha contribuito a scriverlo, prima di portarlo all’attenzione della Commissione a Roma.

Sarzana 2028 si conferma così una sfida collettiva, sintesi delle energie della città, pronta per l’ultimo passaggio istituzionale.

L’incontro al Teatro degli Impavidi sarà l’ultima tappa pubblica prima della trasferta nella Capitale, dove il 27 febbraio si terrà l’audizione ufficiale.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza