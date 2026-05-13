Albenga, ruba denaro dalla cassa dell’azienda per cui lavora: arrestato

Un uomo è stato arrestato per furto aggravato. Secondo la ricostruzione, il dipendente della ditta per cui lavorava rubava denaro. Da qualche tempo i colleghi e il datore di lavoro avevano iniziato a notare discrepanze nei conti e allora si sono insospettiti ed è stata formalizzato una segnalazione ai carabinieri che hanno fatto scattare le indagini. Le forze dell’ordine avevano deciso così di contrassegnare delle banconote e lasciarle in cassa. In seguito è scattato il controllo e nelle tasche del dipendente erano proprio presenti quelle segnate.

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