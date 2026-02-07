Pallanuoto, Coppa Italia: la finale sarà Pro Recco-R.N. Savona

Pro Recco Waterpolo-Banco BPM RN Savona sarà per il secondo anno consecutivo l’atto conclusivo dell’Unipol Cup, che assegnerà la 34esima Coppa Italia. in svolgimento alla piscina Sciorba di Genova. La Pro Recco ha battuto facilmente il Posillipo 21-6 mentre la R.N. Savona ha superato il Brescia ai rigori 17-16 dopo che i tempi regolamentari si sono chiusi sul 14-14
