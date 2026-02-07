Calcio, Spezia ed Entella non rischiano: goal, espulsioni e pioggia

Finisce in pareggio, 1-1 il derby ligure di Levante tra Spezia ed Entella, incrocio salvezza che di fatto ha rimandato le due squadre alle prossime gare. Succede tutto nel primo tempo: al 18′ Spezia avanti con Artistico che con una splendida rovesciata batte il portiere chiavarese, al 30′ Cuppone con un bel tiro raggiunge il pareggio; al 33′ Guiu dell’Entella viene cacciato dal direttore di gara per un fallaccio su Valoti. Nella ripresa, giocata sotto una pioggia battente non succede praticamente nulla fino agli ultimi minuti in cui l’Entella sfiora il colpaccio due volte e lo Spezia con un tiro di Skijellerup va vicino alla rete del 2-1.
