Calcio, Spezia ed Entella non rischiano: goal, espulsioni e pioggia

Marina di Loano sarà tappa per la quinta volta della Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la gara italiana di auto d’epoca più charmant e ricca di storia, giunta quest’anno alla sua quindicesima edizione. La competizione è in programma dal 14 al 17 marzo. Gli equipaggi, a bordo di splendidi bolidi d’epoca, arriveranno a Loano […]