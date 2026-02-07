Calcio, Genoa: ancora fatale il recupero: altro rigore al 95′, questa volta fa festa il Napoli

Il Genoa perde ancora punti preziosi in pieno recupero subendo un calcio di rigore. Era accaduto all'”Olimpico” contro la Lazio è successo nuovamente contro il Napoli questa sera. La squadra di De Rossi non meritava la sconfitta avendo giocato in modo intenso e propositivo contro un Napoli in corsa per lo scudetto. Anzi, è stato proprio il Genoa a cominciare la gara con grande ritmo: trascorrono 3′ e Buongiorno del Napoli combina la frittata: passa il pallone a Meret, Vitinha capisce tutto, si inserisce e si invola verso la porta: Meret lo affonda e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto va Malinovski che porta in vantaggio il Genoa. Il Napoli reagisce subito e la ribalta in un minuto: al 20′ va al tiro Mc Tominow, Bijlow respinge e Hojlund realizza il pareggio; un minuto dopo ci pensa Mc Tominay dalla distanza a fulminare Bijlow per il vantaggio partenopeo. Nella ripresa il Genoa esprime il massimo della pressione e trova al 55′ il pareggio con Colombo che vince un contrasto con il pessimo Buongiorno, si invola e realizza il pareggio. Al 75′ la possibile svolta con il doppio giallo a J.Jesus che commette fallo su Vitinha meritando il secondo giallo. Il Genoa però ha perso la sua spinta propulsiva e non riesce a capitalizzare la superiorità numerica. Al 95′ la doccia gelata: contrasto in area Cornet-Vergara, Massa concede il rigore che anche il Var conferma, sul dischetto Hojlund realizza con Bijlow che tocca soltanto il pallone.

Genoa-Napoli 2-3

Reti: 3′ Malinovski rig. (G); 20′ Hojlund (N); 21′ McTominay (N); 56′ Colombo (G); 90′ Hojlund (rig.) (N)

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (74′ Masini), Frendrup, Ellertsson, Martin (74′ Messias); Vitinha (89′ Cornet), Colombo (64′ Ekuban)

Napoli (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno (57′ Beukema), Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay (46′ Giovane, 77′ Olivera), Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund

