Genova Sport

Calcio, Genoa: ancora fatale il recupero: altro rigore al 95′, questa volta fa festa il Napoli

Posted on Author Redazione Comment(0)

Il Genoa perde ancora punti preziosi in pieno recupero subendo un calcio di rigore. Era accaduto all'”Olimpico” contro la Lazio è successo nuovamente contro il Napoli questa sera. La squadra di De Rossi non meritava la sconfitta avendo giocato in modo intenso e propositivo contro un Napoli in corsa per lo scudetto. Anzi, è stato proprio il Genoa a cominciare la gara con grande ritmo: trascorrono 3′ e Buongiorno del Napoli combina la frittata: passa il pallone a Meret, Vitinha capisce tutto, si inserisce e si invola verso la porta: Meret lo affonda e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto va Malinovski che porta in vantaggio il Genoa. Il Napoli reagisce subito e la ribalta in un minuto: al 20′ va al tiro Mc Tominow, Bijlow respinge e Hojlund realizza il pareggio; un minuto dopo ci pensa Mc Tominay dalla distanza a fulminare Bijlow per il vantaggio partenopeo. Nella ripresa il Genoa esprime il massimo della pressione e trova al 55′ il pareggio con Colombo che vince un contrasto con il pessimo Buongiorno, si invola e realizza il pareggio. Al 75′ la possibile svolta con il doppio giallo a J.Jesus che commette fallo su Vitinha meritando il secondo giallo. Il Genoa però ha perso la sua spinta propulsiva e non riesce a capitalizzare la superiorità numerica. Al 95′ la doccia gelata: contrasto in area Cornet-Vergara, Massa concede il rigore che anche il Var conferma, sul dischetto Hojlund realizza con Bijlow che tocca soltanto il pallone.

Genoa-Napoli 2-3

Reti: 3′ Malinovski rig. (G); 20′ Hojlund (N); 21′ McTominay (N); 56′ Colombo (G); 90′ Hojlund (rig.) (N)

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (74′ Masini), Frendrup, Ellertsson, Martin (74′ Messias); Vitinha (89′ Cornet), Colombo (64′ Ekuban)

Napoli (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno (57′ Beukema), Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay (46′ Giovane, 77′ Olivera), Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cultura e Spettacoli Genova

Genova, Rolli Days 2025: per la prima volta Palazzo Orsini sarà visitabile

Posted on Author Redazione

In occasione dei Rolli Days, in programma dal 17 al 19 ottobre, Genova celebra l’Ottocento, un secolo di grande fermento, fascino e cambiamento, aprendo al pubblico non solo i Palazzi dei Rolli, ma anche edifici e luoghi che hanno segnato la trasformazione urbana del XIX secolo. Per la prima volta, sarà possibile visitare Palazzo Orsini, […]
Economia Genova

Prosegue la crescita dell’Aeroporto di Genova con oltre 1.218mila passeggeri movimentati nei primi nove mesi del 2025 (+17,8% sul 2024)

Posted on Author Redazione

 Non si ferma la crescita del traffico passeggeri dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Nei primi nove mesi del 2025 sono stati 1.218.780 i passeggeri movimentati (+17,8% sul 2024) e 13.548 i movimenti volo (+6,9% sul 2024). Risultati che rendono ancora più vicino il superamento degli 1,5 milioni di passeggeri movimentati raggiunto nel 2019, record storico […]
Laigueglia Sport

Laigueglia, domenica 24 l’iniziativa “Passeggiando dal mare al borgo”

Posted on Author Redazione

Domenica 24 novembre alle 10.00 un percorso di scoperta dalla spiaggia al borgo, per raccontare Laigueglia, la sua storia ed il suo mare. Partecipazione gratuita Si svolgerà domenica 24 novembre la prima edizione di “Passeggiando dal mare al borgo”, iniziativa curata dall’associazione Informare, in sinergia con il Comune di Laigueglia, pensata per accompagnare grandi e […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *