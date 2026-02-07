Calcio, per la Sampdoria subito la prova del nove contro il Modena per continuare nella risalita

Il goal di Ricci arrivato al 90′ del derby contro lo Spezia potrebbe essere uno di quegli episodi che cambiano la stagione di una squadra. La Sampdoria che fino a quel momento non aveva creato grandi occasioni contro la squadra di Donadoni ha trovato il goal che ha portato 3 punti vitali che hanno temporaneamente fatto uscire i blucerchiati dalla zona retrocessione. Tuttavia, la salvezza è ancora lontanissima e la classifica estremamente corta non consente calcoli e passi falsi soprattutto alla luce dei prossimi impegni che vedranno la squadra di Gregucci impegnata contro squadre di alta classifica come Modena e Palermo. Il Modena dopo un avvio di campionato estremamente positivo è calato alla distanza perdendo la zona promozione. L’attuale 5° posto deve essere consolidato per garantire alla squadra emiliana almeno la partecipazione ai play off. Nelle ultima 3 gare la squadra dell’ex Andrea Sottil ha vinto a Pescara e pareggiato per 0-0 contro Palermo ed Empoli. La solidità difensiva è il vero punto di forza della squadra emiliana che ha subìto solo 17 reti. I blucerchiati, usciti rafforzati dal mercato invernale puntano ad uscire il più velocemente possibile dalla zona gialla di classifica per garantirsi un finale di stagione all’insegna della tranquillità.

MODENA(3-5-2): Chichizola, Tonoli, Nador, Nieling, Zanimacchia, Santoro, Gerli, Magnino, Zampano, Massolin, De Luca. All. Sottil

SAMPDORIA(3-4-2-1): Martinelli, Hadzikadunic, Abildgaard, Riccio, Di Pardo, Conti, Henderson, Giordano, Pafundi, Cherubini, Coda. All. Gregucci

I PRECEDENTI

Vittorie Modena: 7 (ultima nell’aprile 2004, 1-0)

Pareggi : 1

Vittorie Sampdoria: 4 (ultima nel settembre 2024, 1-3)

Informazioni sull'autore del post