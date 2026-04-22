Genova, accerchiarono e rapirono due turisti: arrestate 8 persone

Otto persone senza fissa dimora sono state arrestate dalla Polizia perché ritenute responsabili di una violenta rapina ai danni di due turisti nel novembre scorso. I due croceristi vennero accerchiati, molestati e picchiati dal gruppo che li derubò dei propri smartphone e portafogli. Gli arrestati sono noti frequentatori della zona, consumatori di sostanze stupefacenti e alcuni senza fissa dimora sul territorio genovese, taluni già noti alle forze dell’ordine per altri fatti analoghi e pregiudicati per reati contro la persona e il patrimonio.
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