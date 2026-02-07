Cronaca Genova

Genova, travolge scooterista: 78 enne alla guida della propria auto fugge

Uno scooterista è stato travolto da un’auto che stava facendo inversione di manovra nel quartiere genovese di Albaro. L’uomo è stato sbalzato per diversi metri. La vittima è subito stata soccorsa e trasportata in codice giallo in ospedale. L’autista dell’auto, un uomo di 78 anni è fuggito senza prestare soccorso. Le indagini della Municipale hanno permesso si rintracciarlo a casa ed identificarlo. Agli agenti ha detto di non essersi accorto di nulla, per lui c’è il rischio di una denuncia per lesioni e omissioni di soccorso.

