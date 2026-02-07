Nuovo gestore per le mense scolastiche del Comune di Sarzana. Dal 1°marzo 2026 A.Gazzoli srl sostituirà Cir Food

Il Comune di Sarzana , con determina n.66 a firma del dirigente dell’Area 1 Federico Pierucci, ha provveduto ad aggiudicare, con gara europea, il servizio di ristorazione scolastica per tutte le scuole del territorio sarzanese.

Si tratta delle mense dell’asilo nido Tendola, delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado che, a partire 1° marzo 2026, saranno affidate al nuovo gestore A. Gazzoli e Soci srl con sede a Massa.

L’appalto, affidato per 1.802.500 euro oltre Iva, avrà la durata di 3 anni e 6 mesi.

Il nuovo affidatario, che prenderà il posto dello storico gestore Cir Food Soc.Coop, ha conseguito un punteggio complessivo di 89,65 aggiudicandosi l’appalto con un ribasso offerto dell’8,93%.

Tra le caratteristiche del servizio proposto da A. Gazzoli e Soci srl c’è l’inserimento di più tipologie di prodotti alimentari con prodotti biologici provenienti da aziende che praticano agricoltura sociale con l’inserimento di “frutta e ortaggi freschi”, “legumi, cereali e derivati” (pasta, riso, farine), “latte e derivati”, “uova”, “succhi e conserve vegetali”. Tale impegno è finalizzato a promuovere corretti stili di vita e a valorizzare il momento del pasto come occasione educativa, con particolare attenzione al modello nutrizionale della “dieta mediterranea”.

Il pranzo a scuola si articola in un programma di attività calibrato sulle diverse fasce d’età, con iniziative mirate a stimolare nei bambini la curiosità verso il cibo, il rispetto delle regole a tavola e la consapevolezza delle proprie scelte alimentari. Il progetto si propone di integrare il coinvolgimento di tutti i soggetti della comunità scolastica alunni, famiglie, insegnanti e operatori trasformando la refezione scolastica in un contesto di educazione condivisa, capace di favorire esperienze positive legate all’alimentazione, alla convivialità e alla sostenibilità.