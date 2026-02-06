Savona, rinnovo concessioni balneari: questa mattina vertice nella sede di Confcommercio

Si è svolta questa mattina nella sede di Confcommercio Savona

un’assemblea straordinaria del Sib, il Sindacato dei bagni marini, per

affrontare la questione del rinnovo delle concessioni degli stabilimenti

balneari.

Proprio oggi è attesa la pronuncia del Tar sul caso Ceriale.

Alla riunione hanno partecipato oltre cento balneari in presenza e più di

300 imprenditori erano in collegamento.

Ad aprire i lavori è stato Enrico Schiappapietra, presidente

Confcommercio Savona e vicepresidente vicario Sib: «Il rinnovo delle

concessioni è un problema che ci trasciniamo. In Italia 17 Comuni hanno

avviato gare, e ben 13 sono in Liguria: questo dimostra che in Liguria si fa

molto di più di quello che si fa nel resto del Paese. Anzi, qui c’è chi dice

che non solo dobbiamo partecipare al bando, lo sappiamo e lo abbiamo

accettato, ma c’è anche chi dice che non possiamo partecipare perché

quella concessione verrà cancellata. Noi ne facciamo questione di

impresa famigliare, ma abbiamo anche grandi società che arrivano da

fuori e tentano di aggiudicarsi le concessioni per fare business. Il nostro

Tar dice che le gare devono essere assegnate entro maggio-giugno 2026,

ma i nostri Comuni, anche volendo, non riuscirebbero, perchè solo per

arrivare alla pubblicazione del bando ci vogliono 90 giorni. Poi deve stare

esposto per altri 30 giorni e, come minimo, un altro mese serve per la

presentazione delle proposte. A voler essere rapidi ci vogliono almeno 5

mesi. Noi vogliamo che le cose vengano fatte, ma fatte bene e in tempi

consoni».

All’assemblea ha partecipato Antonio Capacchione, avvocato e

presidente del Sindacato italiano balneari, che ha portato l’esperienza di

tutta Italia: «Non potevo non essere in prima linea: noi la battaglia

giudiziaria la faremo fino in fondo. Siamo l’unico sindacato che si è

costituito, ma la soluzione deve esser legislativa, non può essere

giudiziaria. Ci vuole un bando tipo che sia unico a livello nazionale. Non

solo i contenuti dei bandi devono essere uniformi, ma anche la

tempistica. Altrimenti è far west e questa è alterazione della

concorrenza».

Ieri Il Governo ha deciso di mettere ordine in materia, una nuova norma

andrà in Gazzetta a giorni.

«Bene che il ministro Salvini e il Governo abbiano recepito il nostro

appello sulla necessità e urgenza di evitare una gestione confusa e

caotica delle funzioni amministrative in materia, che rischiano di

danneggiare o distruggere un importante settore economico

perfettamente efficiente e di successo – prosegue Capacchione – Sussiste

infatti il rischio concreto e reale che la situazione già grave, per lo stato di

incertezza sul futuro aziendale, possa addirittura peggiorare con gli Enti

concedenti, Comuni e Autorità di Sistema portuale, che mettono a gara le

aziende attualmente operanti con bandi di gara disomogenei e in un

quadro normativo incompleto e anacronistico. È quanto sta già

succedendo con comuni persino limitrofi, che hanno emanato bandi di

gara per l’affidamento di porzioni di demanio marittimo con contenuto

completamente diverso e persino con una tempistica diversa».

In definitiva sono tre gli obiettivi di una questione che non riguarda solo

gli stabilimenti balneari ma ristoranti, chioschi, campeggi e hotel.

Così Capacchione: «In primo luogo bisogna evitare l'attuale far west per

cui ogni comune si inventa un proprio bando. Il bando tipo assicura un

esercizio delle funzioni amministrative ordinato e uniforme, evitando

disparità di trattamento fra aziende. In secondo luogo, siamo impegnati a

tutelare le aziende attualmente operanti che hanno avuto l'unico torto di

aver creduto nelle leggi dello Stato che garantivano la continuità

aziendale. Lo Stato ha infatti "cambiato le carte in tavola" togliendo ai

concessionari il diritto di insistenza alla loro scadenza. Senza questo

diritto questi operatori non avrebbero scelto questo lavoro e non

avrebbero costruito le loro aziende. Lo Stato non può tradire chi ha

creduto nella sua parola. In terzo luogo, riteniamo che si debba

salvaguardare un modello, quello italiano, di successo costituito da

aziende perlopiù a conduzione familiare evitando l'accaparramento del

demanio da parte di multinazionali o aziende speculative interessate non

a gestire le concessioni ma a subaffittarle o rivendersele».

