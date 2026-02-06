Attualità Formazione Savona

Savona, 105 studenti dell’Istituto “Boselli Alberti” verso la formazione all’estero con “Sentieri d’Europa”

Posted on Author Redazione Comment(0)

Si respira un’aria diversa in questi giorni tra i corridoi dell’istituto Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona. È l’attesa carica di entusiasmo di chi sa di essere alla vigilia di un’esperienza fuori dall’ordinario. Con il progetto “Sentieri d’Europa”, la comunità scolastica si prepara infatti a superare i confini nazionali e a trasformare l’aula in uno spazio grande quanto un continente.

Mentre le lezioni proseguono regolarmente, 105 studenti hanno già lo sguardo rivolto alle mappe di Dublino, Berlino e Rouen. Non si tratta di una semplice uscita didattica, ma di un percorso strutturato che prevede 40 ore di formazione intensiva all’estero, pensato per tradurre in competenze concrete quanto appreso sui banchi di scuola. L’obiettivo è chiaro: passare dalla teoria linguistica e tecnica alla pratica reale, confrontandosi direttamente con professionisti del settore in Irlanda, Germania e Francia.

Sette giorni di full immersion che promettono di incidere in modo significativo sul percorso di crescita degli studenti, non solo dal punto di vista professionale ma anche umano. Il progetto coinvolgerà prioritariamente le classi quarte, seguite dalle quinte e dalle terze, dando vita a una sorta di passaggio di testimone generazionale, in cui i più grandi aprono la strada a una nuova modalità di fare scuola: meno statica, più operativa e fortemente orientata alla dimensione europea.

All’interno del percorso turistico quadriennale, iniziative come “Sentieri d’Europa” rappresentano un tassello fondamentale di una visione educativa ben definita. Una filosofia che punta sull’imparare viaggiando e sul learning by doing come strumenti concreti per preparare gli studenti al futuro. Il quadriennale turistico, infatti, non è soltanto un modo per conseguire il diploma con un anno di anticipo, ma un indirizzo pensato per chi desidera un contatto diretto e costante con il mondo del lavoro e dell’internazionalizzazione.

In un percorso in cui il tempo è una risorsa preziosa, ogni viaggio e ogni progetto diventano elementi essenziali per costruire, già a 18 anni, un profilo professionale solido e pronto ad affrontare le sfide globali. L’Europa chiama, e il Boselli Alberti Mazzini Da Vinci è pronto a rispondere.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia Politica Savona

Trasporto pubblico, raggiunto l’accordo: revocato lo sciopero del 1° aprile

Posted on Author Redazione

“Oggi segniamo un momento storico: dopo anni di attese e mesi di trattative, è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del Trasporto Pubblico Locale. Già dal prossimo mese i lavoratori troveranno un aumento complessivo in busta paga che potrà arrivare fino a 240 euro a regime. Un risultato concreto che offre […]
Attualità Savona

ASL 2 “Savonese”, si sviluppa la rete vulnologica per le lesioni cutanee

Posted on Author Redazione

Nell’ ASL 2 Savonese, è in continuo sviluppo la rete vulnologica territoriale per il trattamento e la cura delle lesioni cutanee; dopo l’apertura, a giugno 2023, di tre ambulatori infermieristici dedicati alla gestione delle ulcere cutanee presso il Distretto Sanitario Finalese, con sede a Finale Ligure e Loano, e il Distretto Sanitario Savonese, con sede […]
Attualità Imperia e provincia In Primo Piano

Presentato il tracciato definitivo della variante Aurelia Bis Sanremo-Ventimiglia: cantiere al via nel 2025

Posted on Author Redazione

Prosegue il progetto per la realizzazione del tratto di Aurelia Bis tra Sanremo e Ventimiglia, l’infrastruttura strategica che alleggerirà sensibilmente il traffico a Ponente restituendo al percorso costiero la sua funzione prettamente turistica e locale. A confermare l’avanzamento dell’iter, con inizio dei lavori previsto nel 2025, è stato l’incontro di questa mattina a Ventimiglia per […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *