Tunnel della Velva, riapertura il 24 aprile

Savona. Capodanno anche religioso a Savona. Celebrazioni e iniziative nel periodo delle feste natalizie riguardano ad esempio la parrocchia savonese di san Pietro in via Untoria. Questa sera la comunità si ritroverà in chiesa alle 20,30 per la preghiera dell’Ufficio delle letture con il messaggio di Papa Francesco e il canto del Te Deum. A […]