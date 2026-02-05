Cronaca Genova

Genova, scritte no vax comparse sulla facciata di alcune scuole

Alcune scuole genovesi sono state vandalizzate con scritte no vax, contro la sindaca di Genova Silvia Salis e contro l’educazione sessuo-affettiva. Le scritte, tutte vergate con spray rosso, sono comparse alla scuola d’infanzia Firpo, alla scuola Monticelli e alla media Mazzini. Sul caso sta indagando la Digos.

 «Colpire i luoghi dell’educazione, frequentati ogni giorno da bambine, bambini, ragazze e ragazzi è un atto vile che va condannato con fermezza. Gesti come questi non fanno che rafforzare la convinzione che la strada intrapresa dall’amministrazione sia quella giusta. Parlare non solo di educazione sessuoaffettiva, ma di educazione in senso più ampio, significa costruire strumenti di comprensione, spirito critico e rispetto reciproco. Ed è proprio ciò che manca a chi riduce temi complessi a slogan violenti e distorti».
Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, e l’assessora ai Servizi Educativi, Rita Bruzzone, commentano gli atti vandalici commessi ai danni di alcuni edifici scolastici cittadini.
«L’accostamento, del tutto aberrante, tra vaccinazioni, percorsi educativi e richiami a pedofilia e nazismo restituisce il livello culturale e umano di chi ha compiuto questi atti – aggiungono Salis e Bruzzone – colpisce, inoltre, che alcune delle scritte siano apparse su una scuola diversa, seppur omonima, da quella coinvolta nella sperimentazione dei percorsi di educazione sessuoaffettiva: un errore che racconta meglio di qualunque commento la superficialità e l’ignoranza di chi agisce in questo modo».
Salis e Bruzzone concludono ricordando che «le scuole devono restare luoghi sicuri, liberi e rispettati. L’amministrazione continuerà a investire sull’educazione dei cittadini di domani e a contrastare ogni forma di intimidazione e vandalismo».
Proprio nella giornata in cui la scuola genovese è stata sfregiata, la sindaca Silvia Salis ha voluto formalizzare l’iscrizione del figlio Eugenio alla scuola dell’infanzia comunale per il prossimo anno scolastico: un gesto simbolico e di sostegno nei confronti della scuola pubblica e del sistema educativo comunale.

