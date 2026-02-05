Genova, incendio in un alloggio in Via Cesarea: un’intossicata

Intervento dei vigili del fuoco in un alloggio in Via Cesarea a Genova per cause da accertare. A dare l’allarme sono stati i passanti che hanno il fumo uscire dalle finestre. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasportato una persona in codice giallo in ospedale. Presente anche la polizia locale.
Articoli correlati
Genova, 50 minori stranieri non accompagnati denunciati negli ultimi due mesi
Sono stati 50 i minori stranieri non accompagnati denunciati dai Carabinieri di Genova da luglio a oggi. Il dato è emerso dal Comitato per la sicurezza che si è svolto in Prefettura. “Nell’ultimo anno gli arrivi sono triplicati – ha detto il colonnello Gianluca Feroce, che da lunedì lascerà il comando provinciale per andare a […]
Varazze, furgone finisce in mare nella zona del porto
Poteva finire peggio l’incidente che si è verificato questa mattina in porto a Varazze dove un furgone è precipitato in mare nei pressi del molo dei Gozzi per cause da accertare. Fortunatamente non si registrano feriti o vittime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Guardia Costiera. Il mezzo è stato recuperato […]
Oggi a Palazzo Ducale a Genova il gran finale di “Voci nell’ombra”
Volete conoscere l’artista che offre la sua voce ai vostri attori preferiti? Luigi La Monica per Jonathan Pryce, Christopher Walken e William Hurt, tra gli altri. Alex Polidori per Timothée Chalamet nel film di fantacienza “Dune”, Lucrezia Marricchi per Abigail Breslin ne “La ragazza di Stillwater”, Chiara Colizzi per Nicole Kidman nella serie “Nine Perfect […]