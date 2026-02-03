Regione Liguria, Bozzano (Noi Moderati): “Basta tir fuoristrada servono regole nazionali e sanzioni esemplari”

«I recenti episodi di Toirano e Varazze, con due mezzi pesanti incastrati nel giro di poche ore su strade secondarie che hanno richiesto l’intervento complesso delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio di autogru per liberare le carreggiate, confermano un problema grave e ormai cronico della viabilità nell’entroterra ligure». Lo dichiara il consigliere regionale Alessandro Bozzano (Noi Moderati), che sull’argomento ha presentato un’interrogazione urgente sulla sicurezza stradale.

«Situazioni analoghe si verificano da tempo anche lungo la strada provinciale che attraversa il Comune di Stella e in molte altre strade liguri, dove il transito improprio dei TIR provoca blocchi, disagi ai residenti e seri rischi per la sicurezza. Il copione è sempre lo stesso: navigatori satellitari non idonei, segnaletica ignorata e strade strette trasformate in trappole per i mezzi pesanti. Oggi i sindaci sono lasciati soli ad affrontare questa grave urgenza che si aggiunge alle mille altre».

«Le soluzioni esistono – prosegue Bozzano –. I Truck GPS, navigatori professionali che calcolano i percorsi in base a peso, dimensioni e limiti stradali del veicolo, evitano automaticamente le strade non compatibili. Per questo ho chiesto a Regione Liguria di attivarsi presso il Governo per una norma nazionale che ne renda obbligatorio l’uso e introduca sanzioni severe ed esemplari per chi viola i divieti. Ringrazio l’assessore Giacomo Raul Giampedrone che ha dato la propria disponibilità a portare l’argomento in Conferenza Stato Regioni. La sicurezza dei cittadini e la tutela dell’entroterra non possono più aspettare».

