Gli agenti della Polizia hanno fermato, durante un servizio di controllo, un’auto che viaggiava a forte velocità sulla A7, in direzione Milano. Al momento del controllo, l’atteggiamento del conducente e un forte odore di sostanza stupefacente proveniente dall’abitacolo, hanno portato i poliziotti a procedere con una verifica più approfondita.
A seguito degli accertamenti, all’interno della vettura sono stati trovati circa 19 kg di hashish diviso in 230 involucri nascosti in un borsone.
Genova, viaggiava in autostrada con 19 kg di hashish: arrestato
Gli agenti della Polizia hanno fermato, durante un servizio di controllo, un’auto che viaggiava a forte velocità sulla A7, in direzione Milano. Al momento del controllo, l’atteggiamento del conducente e un forte odore di sostanza stupefacente proveniente dall’abitacolo, hanno portato i poliziotti a procedere con una verifica più approfondita.