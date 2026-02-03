Genova, viaggiava in autostrada con 19 kg di hashish: arrestato

Gli agenti della Polizia hanno fermato, durante un servizio di controllo, un’auto che viaggiava a forte velocità sulla A7, in direzione Milano. Al momento del controllo, l’atteggiamento del conducente e un forte odore di sostanza stupefacente proveniente dall’abitacolo, hanno portato i poliziotti a procedere con una verifica più approfondita.

A seguito degli accertamenti, all’interno della vettura sono stati trovati circa 19 kg di hashish diviso in 230 involucri nascosti in un borsone.

