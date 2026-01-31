Frana di Arenzano, cominciati i lavori di messa in sicurezza del versante franato

Sono cominciati i lavori di messa in sicurezza di tutto il versante franato domenica scorsa sull’Aurelia in località Pizzo. Verranno collocate le reti metalliche a protezione del versante franato mentre venerdì verrà fatto brillare un grande masso pericolante.
Articoli correlati
Genova, auto contro moto: grave ragazzo di 17 anni
E’ stato ricoverato in gravi condizioni al San MArtino di Genova un ragazzo di 17 anni coinvolto in uno scontro auto-moto avvenuto nella tarda serata di ieri per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime cure al giovane e la Municipale per i rilievi. Informazioni sull'autore […]
Cairo, incendio alla Parrocchia di San Lorenzo: “Poteva andare molto peggio”
Dopo l’incendio di ieri che ha distrutto il tetto della Parrocchia di San Lorenzo a Cairo arriva il ringraziamento per chi si è prodigato ieri nei soccorsi: “Grazie a tutti… a chi ha lavorato e sta ancora lavorando, a chi si è fatto vicino, a chi ha pregato, a chi ha pianto, a chi è […]
Giustenice, escursionista cade in un precipizio per 30 metri: grave al Santa Corona
Le squadre di Soccorso alpino e speleologico Liguria e dei Vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure e il rincalzo da Albenga dotato di unità SAF (Speleo Alpino Fluviale). oltre al personale del 118. hanno operato per tre ore questa notte nella zona del monte Carmo, nei pressi di località Cascina Porro, nel Comune […]