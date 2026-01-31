Arenzano, Sonia e Marco fondatori del “Trenino di Elia” nominati Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica”

Gli arenzanesi Sonia Gerelli e Marco Damonte sono stati nominati Ufficiali dellOrdine al Merito della Repubblica Italiana con questa motivazione: “Uniti dal comune impegno per la valorizzazione e la tutela della salute psicofisica”. I due sono fondatori dell’associazione “Il trenino di Elia”, creata dopo la morte del figlio dovuta alla SEU, sicurezza alimentare, informazione e solidarietà sono la mission dell’associazione.

Informazioni sull'autore del post