Savona, cambio al vertice dei Vigili del Fuoco: arriva il nuovo comandante

Nella giornata odierna, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Savona, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il Comandante uscente, ing. Giuseppe Di Maria, e il nuovo Comandante, ing. Alessandro Segatori.

“Al Comandante Di Maria va il sentito ringraziamento per l’impegno, la professionalità e il servizio prestato durante il suo mandato, con i migliori auguri per il nuovo incarico al Comando di Massa Carrara – si legge in una nota del Comando savonese – All’ing. Segatori si rivolgono i migliori auguri di buon lavoro alla guida del Comando di Savona“.

Segatori, genovese, era alla guida del Comando provinciale di Piava dal 2023 e in precedenza era stato comandante dal 2021 a Biella. Assunto nei vigili del fuoco dal 1994, dal 2019 ha la qualifica di primo dirigente ed è stato vice comandante a Torino.

