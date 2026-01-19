Genova, rissa su un autobus: un giovane aggredisce i poliziotti: arrestato

Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti e tentato la fuga. L’intervento della Polizia era dovuto a una rissa che si era sviluppata a bordo di un autobus nel quartiere genovese di Cornigliano. Il giovane è stato fermato e messo in sicurezza all’interno della volante. Ma nel tragitto verso la Questura il 27enne ha continuato la sua condotta aggressiva colpendo con la testa i finestrini posteriori e ha tentato di fuggire dalla portiera. Per fermarlo gli agenti di polizia hanno dovuto usare lo spray urticante. Gli agenti, sono stati successivamente dimessi dal pronto soccorso con una prognosi di una settimana.

