A10, il casello di Celle Ligure chiuso un’ora a causa del forte vento

Questo pomeriggio è stato chiuso a causa del forte vento il casello di Celle Ligure sulla A10 Genova-Savona per quanto riguarda l’ingresso in entrambe le direzioni e l’uscita per i veicoli provenienti da Genova. La decisione è stata assunta per consentire un intervento urgente di messa in sicurezza della segnaletica verticale, sollecitata dalle forti raffiche di vento che stanno interessando la zona in queste ore. In alternativa è consigliato utilizzare i caselli di Albisola e Varazze. L’uscita è stata riaperta alle 15.30 dopo un’ora di chiusura.
