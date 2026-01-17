Genova Politica

Regione Liguria, nuova Giunta. Bucci: “Squadra ancora più forte che sale a 9 assessori”

Posted on Author Redazione Comment(0)
“Ecco la nuova Giunta della Regione Liguria! Una squadra ancora più forte, che sale a nove assessori, costruita per dare risposte concrete e accelerare sull’attuazione del nostro programma di governo.
Benvenuti a Claudia Morich e Alessio Piana, nuove energie con competenze solide e grande esperienza. Buon lavoro a Simona Ferro, che assume la vicepresidenza e ad Angelo Vaccarezza, nuovo consigliere incaricato.
Ora inizia una nuova fase di lavoro intenso e concreto, con un unico obiettivo: dare risposte ai cittadini liguri e costruire il futuro della nostra Regione”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Genova

Genova, cade da moto: giovane grave in ospedale

Posted on Author Redazione

Un motociclista è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale dopo essere caduto dalla moto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale il 118 che ha intubato il ragazzo trasferendolo in codice rosso nel nosocomio genovese. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto.   Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Cultura e Spettacoli Genova

Genova, successo per i Rolli Days

Posted on Author Redazione

Dodici mila presenze in soli tre giorni: è il bilancio delle giornate autunnali dei Rolli Days che sì sono svolte in modalità live&digital.   La percentuale dei visitatori genovesi che hanno partecipato ai Rolli Days è del 60,88% . Circa il 40% delle presenze arriva da Milano, Bologna, Firenze, Roma, Torino. Grande crescita di un pubblico […]
Cronaca Genova

Genova, ferisce con una roncola 30enne intervenuto in difesa di un minorenne: denunciato albanese

Posted on Author Redazione

Un 19enne di origini albanesi è stato denunciato per una serie di reati: lesioni, minacce, porto abusivo di arma. Il giovane ha ferito alla schiena con una roncola un 30enne che era intervenuto in difesa di un ragazzino che era aggredito proprio dall’albanese Le indagini, visto che del fatto non erano state presentate denunce, sono […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *