Regione Liguria, nuova Giunta. Bucci: “Squadra ancora più forte che sale a 9 assessori”

“Ecco la nuova Giunta della Regione Liguria! Una squadra ancora più forte, che sale a nove assessori, costruita per dare risposte concrete e accelerare sull’attuazione del nostro programma di governo.
Benvenuti a Claudia Morich e Alessio Piana, nuove energie con competenze solide e grande esperienza. Buon lavoro a Simona Ferro, che assume la vicepresidenza e ad Angelo Vaccarezza, nuovo consigliere incaricato.
Ora inizia una nuova fase di lavoro intenso e concreto, con un unico obiettivo: dare risposte ai cittadini liguri e costruire il futuro della nostra Regione”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.